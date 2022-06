Physik-Nobelpreis 2011 Ehrung für drei Sternenforscher

Ein Kosmos voller explodierender Sterne

Die Teams verwendeten für ihr Studium eine bestimmte Art von Supernova, die Supernova vom Typ Ia. Sie ist eine Explosion von einem alten kompakten Stern, der so schwer ist wie die Sonne, aber so klein wie die Erde. Eine einzige solche Supernova kann so viel Licht wie eine ganze Galaxie aussenden. Insgesamt fanden die zwei Forscherteams über 50 entfernte Supernovae, deren Licht schwächer wurde als erwartet - das war für sie der Beweis, dass die Expansion des Universums beschleunigt wird.

Das Verständnis des Universums verändert

Die Wissenschaftler im Einzelnen

Perlmutter kam 1959 im US-Bundesstaat Illinois auf die Welt. Der Astrophysiker arbeitet am Lawrence Berkeley National Laboratorium in Kalifornien. Der vielfach ausgezeichnete 44 Jahre alte Schmidt wurde in Montana geboren und arbeitet heute an der Australischen National-Universität in Weston Creek. Schmidt hat sowohl die US-amerikanische als auch die australische Staatsbürgerschaft. Riess kam 1969 in der US-Hauptstadt Washington zur Welt. Er forscht an der Johns Hopkins Universität in Baltimore.