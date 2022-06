Physik-Nobelpreis 2012 Teilchenfänger mit Samthandschuhen

Die beiden 68-jährigen Quantenphysiker Serge Haroche und David J. Wineland haben sich mit der Wechselwirkung von Licht und Materie beschäftigt. Sie hätten "bahnbrechende experimentelle Methoden" entwickelt, mit denen sich empfindliche Quanten, die kleinsten Teilchen der Materie, untersuchen lassen. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Beide hätten eine neue Ära des Experimentierens eingeläutet, da sie es geschafft haben, Quantenteilchen direkt zu beobachten, ohne sie zu zerstören. Solche kleinsten Teilchen aus ihrer Umgebung zu isolieren ist schwierig, weil sie ihre speziellen Quanteneigenschaften verlieren, sobald sie mit der Umwelt in Beziehung treten. Beide Wissenschaftler konstruierten spezielle "Fallen", in denen geladene Atome (Ionen) oder Lichtteilchen (Photonen) eingefangen und untersucht werden können.

Die Quantendetektive und ihre Fallen

David J. Weinland

Die beiden Quantenphysiker forschen unabhängig voneinander, doch ihre Methoden haben einiges gemeinsam: Wineland und sein Team von der University of Colorado in Boulder fangen geladene Atome in elektrischen Feldern und messen sie mithilfe von Photonen. Haroche und seine Kollegen vom Collège de France und der Ecole Normale Supérieure in Paris machen das Ganze andersrum: Sie kontrollieren und messen eingeschlossene Photonen, indem sie Atome durch die Falle schicken. Die Objekte werden in beiden Versuchsanordnungen nicht zerstört, sondern können über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Lichtteilchen können in vielen anderen Messgeräten zwar auch nachgewiesen werden, sind dann aber verschwunden. Ein anschauliches Beispiel hierfür ist unser Auge, das den Strahl einer Taschenlampe zwar empfängt, danach ist der Lichtstrom aber weg.