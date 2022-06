Physik-Nobelpreis 2014 Weißes Licht mit blauen LEDs

Die diesjährigen Nobelpreisträger für Physik werden für die Erfindung einer neuen energiesparenden und umweltfreundlichen Lichtquelle geehrt - der blauen licht-emittierenden Diode, kurz LED. Akasaki forscht an der Meijo-Universität in Japan, sein Kollege Amano ist Professor an der Universität von Nagoya. Der in Japan geborene Nakamura forscht an der University of California in Santa Barbara.