Physik-Nobelpreis 2013 Das Higgs-Boson hat gewonnen!

In diesem Jahr haben der Belgier François Englert und der Brite Peter Higgs bereits den Prinz-von-Asturien-Preis im spanischen Oviedo erhalten. Jetzt bekommen sie die größte Bestätigung ihrer Arbeit in Form des Nobelpreises für Physik.

Was die Welt im Innersten zusammenhält

François Englert und Peter Higgs

Beide Teilchenphysiker haben die Existenz des Elementarteilchens Higgs-Boson bereits in den 1960er-Jahren vorausgesagt. Doch erst im vergangenen Jahr konnte die Existenz dieses Teilchens am europäischen Forschungszentrum CERN in Genf dann auch nahezu vollständig nachgewiesen werden.