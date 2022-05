120 Jahre Aspirin Wie ASS zum Schmerzstiller der Welt wurde

Wer nun eigentlich der Entdecker des Wirkstoffs für das meist verwendete Arzneimittel der Geschichte ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Die Version, die der Pharmakonzern Bayer auf seiner Webseite präsentiert und selbst als "Legende" bezeichnet, geht so: Der Vater des jungen Bayer-Chemikers Hoffmann litt an Arthritis. Er wurde mit Salicylsäure behandelt, das als Naturheilmittel altbekannt war und aus Weidenrinde gewonnen wurde. Sie hat eine schmerzstillende und fiebersenkende Wirkung, allerdings auch starke Nebenwirkungen.

Aspirin-Vorarbeit aus Frankreich

Die Säure verursachte bei Hoffmanns Vater Brechreiz und verätzte die Schleimhäute in Magen und Mund. Um seinen Vater von diesen Nebenwirkungen zu befreien, soll Hoffmann versucht haben, ein verträglicheres Schmerzmittel zu entwickeln. Dabei stieß er auf die Arbeit des französischen Chemielehrers Charles Frederic Gerhardt. Gerhardt hat schon 1853 in Paris Acetylsalicylsäure (ASS) synthetisiert, indem er Natriumsalicylat mit Acetylchlorid mischte. Allerdings reinigte er die Substanz nicht.

Erfolgsrezept ASS

Das tat Hoffmann und entdeckte am 10. August 1897 die ideale Formel: Salicylsäure in Verbindung mit Essigsäure: Acetylsalicylsäure – ein Wirkstoff, der haltbar und verträglich ist, der Schmerzen lindert, Entzündungen hemmt und Fieber senkt – und das alles ohne die Nebenwirkungen der Salicylsäure.

Wer hatte die Idee für ASS?

Laut eines Artikels von Nikolai Kuhnert in "Pharmazie in unserer Zeit" (Nr. 1, 29. Jahrgang, 2000) gab es aber jemanden, der dieser Version widersprach: Arthur Eichengrün, der die Idee für die Herstellung des Wirkstoffs für sich beanspruchte. Eichengrün war Laborleiter von Hoffmann und gab – so schrieb er auf – Hoffmann den Auftrag, Ester der Salicylsäure herzustellen. Ein Ester ist eine chemische Verbindung, die entsteht, wenn eine Säure mit einem Alkohol reagiert – Acetylsalicylsäure ist also ein Ester. Eichengrün wurde als Jude von den Nazis ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt. Dort soll er die Geschichte notiert haben. 1949, nach dem Sieg der Alliierten, veröffentlichte er seine Geschichte in der Zeitschrift "Pharmazie".