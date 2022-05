Essbare Blüten Rezepte mit Gänseblümchen

Zubereitung

Nicht nur Gänse mögen Gänseblümchen.

Zuerst werden die Gänseblümchen grob zerkleinert und in dem erhitzten Öl kurz angedünstet. Das gewürfelte Brot in Öl erhitzen und bräunen. Die Brühe erhitzen, in Teller abfüllen und mit Brotwürfeln und Gänseblümchen garnieren.