Essbare Blüten Die Rose - Königin der Blumen

Nicht nur eine Liebesbotin

Mit Rosen lassen sich nicht nur farbenfrohe Liebesbotschaften überbringen. Duftendes Rosenöl wird auch gerne in Parfüms und Balsamen eingesetzt. Die heildende Wirkung der "Liebesbotin" ist dagegen mittlerweile kaum noch bekannt. In Ägypten, Griechenland und im römischen Reich nutzte man die Rose bereits in der Antike zu medizinischen und kultischen Zwecken. Kreuzfahrer führten die Pflanze dann im 13. Jahrhundert in Frankreich ein.