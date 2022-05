Geschmacksvielfalt I-Tüpferl für viele Speisen

Alte Tugenden neu entdeckt

Experimente mit der eigenen Gartenvielfalt

Wenn Sie experimentierfreudig sind und Ihre Küche mit Blüten verfeinern wollen, sollten Sie unbedingt darauf achten, ungespritzte Pflanzen zu verwenden - also Hände weg von Pflanzen aus dem Gartenmarkt oder Blumenladen. Am besten pflücken Sie sie selbst - im eigenen Garten oder von Feldern und Wiesen, die nicht in unmittelbarer Nähe von vielbefahrenen Straßen oder (gespritzten) Nutzfeldern liegen. Inzwischen gibt es sogar Samenmischungen mit essbaren Blüten, sodass Sie sie selbst ziehen können. Zupfen Sie die Blüten erst kurz bevor Sie sie verwenden, denn die Blüten welken schnell und verlieren dann an Aroma.