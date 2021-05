Urbane Bienen Schwärmen für die Stadt

Wenn sich Trauben von bis zu 20.000 Honigbienen an einem Ort versammeln, ist das ein Signal dafür, dass der Platz im alten Heim für ein Bienenvolk zu eng geworden ist. Ein Teil der Bienen schwärmt mit einer neuen Königin zur Suche nach einer neuen Heimat aus - und das ist immer öfter auch in der Stadt. Honigbienen wissen inzwischen, urbanes Flair zu schätzen . Das liegt an den vielen Beeten und Parks mit ihrer Blumenvielfalt.

Das Bienen-Futter ist in der Stadt vielfältiger

Bienen ohne Ortskenntnis

Stadtimker sind "in"

Ganz alleine hat die Honigbiene den Sprung in die Stadt allerdings nicht geschafft. Das Interesse für die Imkerei ist in Städten gewachsen - ein Grund könnte sein, dass eine Reihe von Institutionen die Werbetrommel für Bienenhaltung gerührt haben. Schulen sind interessiert, Altenheime, aber auch Privatpersonen. In manchen Städten wie in Berlin und München gibt es Stadtimkernetzwerke. Die Bienenstöcke stehen auf Dächern der Stadt, in Grünanlagen oder Privatgärten.