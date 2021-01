Der Apfel Vom Sündenfall zum gesunden LIEBLINGSOBST

Apfel-Allergie Äpfel sind unterschiedlich allergen

So gesund Äpfel in der Regel sind, für Allergiker kann der Biss in einen Apfel zu Rötungen und Schwellungen führen. Mehrere Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Apfel-Allergie. Eine Studie hat gezeigt, dass sie alte Apfelsorten oft deutlich besser vertragen als neue. Doch solche Äpfel zu finden, ist gar nicht so leicht. Welche Sorten verträglich oder unverträglich sind, trägt der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) in Lemgo (Nordrhein-Westfalen) zusammen. Rund 100 Apfelsorten enthält ihre im Internet veröffentlichte Liste bereits.