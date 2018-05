Gewitter Wenn's blitzt und donnert

Selbst nach über 250 Jahren Blitz- und Gewitterforschung weiß man noch nicht, wie sich Gewitterwolken konkret aufladen und dabei Blitze entstehen. Dabei toben rund 3.000 Gewitter gleichzeitig rund um die Erde und jede Sekunde zucken mehr als 100 Blitze durch die Luft. Während aufgrund des Klimawandels weltweit von einer steigenden Gewittergefahr ausgegangen wird, war 2016 in Deutschland ein blitzarmes Jahr.

2016: Niedrigste Blitz-Anzahl seit 1999

Jedes Jahr erstellt der Blitzinformationsdienst von Siemens (BLIDS) einen bundesdeutschen Blitzatlas. Demzufolge wurden 2016 in Deutschland rund 432.000 Blitzeinschläge registriert – das sind rund 120.000 Blitze weniger als 2015 und entspricht dem niedrigsten Stand seit 1999. Zum Vergleich: Im unwetterstarken 2007 blitzte es rund 1,1 Millionen mal. "Im Jahr 2016 gab es in Deutschland auffallend wenige Blitzeinschläge", so Stephan Thern, der Leiter des BLIDS. "Hauptgrund ist, dass im normalerweise blitzreichen August sehr wenige Gewitter zu verzeichnen waren."

Überraschungssieger 2016: Wesel

Deutschlands blitzreichster Ort war 2016 der Landkreis Wesel mit rund 4,3 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer. Dabei ist der Landkreis in Nordrhein-Westfalen eigentlich eine blitzarme Region. Wesel löste damit Schweinfurt als Spitzenreiter ab. Auf Rang zwei 2016: die unterfränkische Stadt Aschaffenburg mit 3,82 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer. Auf Platz drei landete der Landkreis Borken (NRW) mit 3,77 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer.

Frankfurt an der Oder: blitzarm

Blitzkarte 2016 von BLIDS

Die geringste Blitzdichte in Bayern verzeichnete die Stadt Fürth: nur 0,27 Einschläge pro Quadratkilometer wurden dort registriert. Damit belegt Fürth im bundesweiten Blitzdichte-Vergleich insgesamt den drittletzten Platz. Noch weniger krachte es nur in Flensburg und Frankfurt (Oder) mit einer Blitzdichte von jeweils 0,21 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer.

Normalerweise knallt's im Süden

Tendenziell gibt es in den südlichen Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg besonders viele Blitzeinschläge, während in Schleswig-Holstein weniger zu verzeichnen sind. Das liegt vor allem an den Großwetterlagen. Doch auch bei den Bundesländern gab es 2016 eine Überraschung: So hat Hamburg mit rund 1,7 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer den ersten Platz unter den Bundesländern belegt. Der Grund waren wenige, aber dafür umso intensivere Gewitter.

Insgesamt schlagen Blitze häufiger in größeren Städten ein. Ursache ist die größere Hitze, die in Ballungsgebieten zu mehr Energie in der Atmosphäre führt. Beispiele dafür sind Stuttgart und die Schwäbische Alb oder der hessische Großraum Frankfurt/Darmstadt. In Bayern sind neben München vor allem die Landkreise südlich der Landeshauptstadt besonders häufig betroffen. So liegen im Langzeitvergleich von 1999 bis 2016 die Landkreise Garmisch-Partenkirchen mit durchschnittlich 4,2 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer und der Landkreis Berchtesgadener Land mit 3,8 Blitzen an der Spitze.

Große Temperaturunterschiede als Ursache

Für die großen Unterschiede zwischen Norden und Süden sind vor allem die Gebirge und das Temperaturgefälle verantwortlich. So stauen sich an den Alpen im Sommer häufig feuchte Luftmassen, die dann aufsteigen und für mächtige Turbulenzen sorgen. Die so entstehenden Gewitterwolken, die Cumulonimbuswolken, ragen dann ambossförmig über einige Kilometer in die Höhe. Was in diesen Wolken genau passiert, ist noch nicht vollkommen erforscht.

Die längsten Blitze Die Weltorganisation für Meteorologie WMO der Vereinten Nationen misst und dokumentiert weltweit Wetterextreme, auch Blitze. Der Blitz mit der längsten je gemessenen Dauer wurde am 30. August 2012 in Südfrankreich beobachtet: Er zuckte 7,74 Sekunden lang über den Himmel und hatte eine horizontale Länge von etwa 160 Kilometern. Der Blitz über die größte Distanz ist für den 20. Juni 2007 in Oklahoma dokumentiert: Er hatte eine Ost-West-Ausdehnung von 305 Kilometern und eine Nord-Süd-Ausdehnung von 232 Kilometern. Vertikal erstreckte sich der Blitz über 17 Kilometer, seine Dauer betrug 5,70 Sekunden. <!-- --> Longest Reported Flash Distance and Longest Reported Flash Duration [ametsoc.org]

Spannungsgeladener Wirbel

Eine Theorie der Experten besagt, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit und warme Temperaturen dazu führen, dass es starke Aufwinde gibt. Diese führen in den Gewitterwolken zu einer elektrischen Ladung, denn die Aufwinde wirbeln Milliarden von Wassertropfen, Eis- und Graupelkristalle herum, die dabei ständig aneinanderstoßen. Dabei entstehen positive Ladungen, die sich im oberen Teil der Wolken konzentrieren und negative Ladungen im unteren Teil der Wolken. Durch diese Trennung baut sich in der Wolke eine enorme Spannung auf. Hat sie einen kritischen Wert erreicht, kann nur ein Blitz die Spannung ausgleichen. Wie diese Ladungstrennung genau entsteht, ist bis heute noch nicht geklärt.

Kein Blitz ohne Donner Gewitter über Kloster Andechs Schlägt ein Blitz von einer Wolke in die Erde oder in eine andere Wolke ein, bildet sich ein etwa fingerdicker Blitzkanal. Im Zentrum des Blitzkanals wird die Luft innerhalb von Sekundenbruchteilen auf rund 30.000 Grad Celsius aufgeheizt. Durch den extrem hohen Druck explodiert die Luft mit Überschallgeschwindigkeit in Form einer Schockwelle. Die damit verbundenen Schallwellen erzeugen den Donner.

Schlägt der Blitz weiter als etwa 18 Kilometer entfernt ein oder handelt es sich um einen Blitz zwischen Wolken, spricht man von Wetterleuchten - dann ist der Donner am Boden nicht mehr zu hören.

Gibt es Kugelblitze wirklich? Sind Kugelblitze reale Naturphänomene? Ein Kugelblitz Das fragen sich zahlreiche Forscher, denn bisher konnte der Kugelblitz nicht wissenschaftlich erklärt werden. Es könnten Effekte sein, die durch den Eindruck eines nahen Blitzes nur auf der Netzhaut des Menschen entstehen. Die Kugelblitze könnten aber auch völlig der Fantasie entspringen. Um dem Phänomen nachzugehen, hat der österreichische Meteorologe Alexander Keul mit Kollegen in Deutschland mehr als 400 Augenzeugen befragt, die glauben einen Kugelblitz gesehen zu haben.



Besonders interessant sind dabei Augenzeugenberichte von geschulten Naturwissenschaftlern wie dem Astrophysiker Axel Wittmann. Ein Augenzeugenbericht Gewitter bei Neustadt bei Coburg Der Astrophysiker Wittmann von der Universität Göttingen erlebte 1951 als Kind ein außergewöhnliches Sommergewitter über Neustadt bei Coburg: Mitten im Gewitter erschien plötzlich eine leuchtende Kugel von zirka 60 Zentimetern Durchmesser, die senkrecht auf die Spitze eines Lindenbaums in seiner Straße stürzte. Bei Kontakt zerfiel diese leuchtende Kugel in Dutzende kleinere Kugeln von etwa 13 Zentimetern Durchmesser. Und diese rieselten über die Äste des Lindenbaums herunter und fielen auf den Boden. Dieses unglaubliche Spektakel lief kurz darauf nach gleichem Muster nochmals ab.



Seither sind Kugelblitze für den Astrophysiker Axel Wittmann reale, wenn auch seltene meteorologische Phänomene. Dass ihre Entstehung noch nicht geklärt ist, liegt auch an fehlendem Untersuchungsmaterial. Das Phänomen Kugelblitz Fest steht auf jeden Fall: Kugelblitze werden oft mit Gewittern, "echten" Blitzen und Regenfällen in Verbindung gebracht. Sie sind häufig gelb bis orangerot, gelegentlich auch weiß-bläulich. Sie können groß wie eine Apfelsine oder ein Fußball sein, in seltenen Fällen auch einen Durchmesser von einem Meter erreichen. Sie schweben meist horizontal durch die Luft oder rollen über den Boden, können sogar Hauswände durchdringen und erlöschen in der Regel nach wenigen Sekunden ohne jedes Geräusch.



Es gibt aber auch Berichte, in denen sie mit einem lauten Knall explodieren und deutliche Brandspuren hinterlassen. Oft haben die Augenzeugen auch den Geruch von Schwefel oder Ozon wahrgenommen. Sind Kugelblitze Plasma? In letzter Zeit häufen sich Vermutungen, dass es sich bei Kugelblitzen um ein Plasma handelt. Plasmen sind gasförmige Gebilde, die meist geladene Teilchen enthalten und daher leuchten können. So besteht die Sonne – wie alle anderen Sterne auch – aus Plasma. Polarlichter und leuchtende Gasnebel im Weltall zählen ebenfalls dazu. Japanischen Forschern ist es gelungen, im Labor mithilfe von Mikrowellen Plasmagebilde zu erzeugen, die Kugelblitzen ähneln. Dass Mikrowellen auch in der Natur Auslöser für Kugelblitze sein könnten, würde erklären, warum Leute gesehen haben, wie Kugelblitze Hauswände durchdringen. Denn die meisten Baumaterialien sind für Mikrowellen durchlässig. Kugelblitze sind vielfältig Sicher ist sich der Salzburger Meteorologe Alexander Keul nach der Untersuchung von hundert Augenzeugenberichten, dass es keinen "Universal"-Kugelblitz gibt. So kennt er Fälle, die nach in Brand gesteckten Staubpartikeln aussehen und andere, wo enorm viel Energie zum Blitz führte. Die Chance, einmal im Leben einen Kugelblitz zu sehen, steht nach übereinstimmenden Berechnungen der Forscher bei 1:10.000. Das bedeutet, dass in Millionenstädten wie München und Wien jeweils mehr als 100 Menschen Kugelblitze gesehen haben dürften.

Die Forscher hoffen, dass jemand solch einen Kugelblitz im freien Flug filmen kann und das Bildmaterial an die Forscher schickt. Denn nur durch "das Publikum" können Kugelblitze tatsächlich erforscht werden und das Geheimnis ihrer Entstehung gelöst werden.

Wärme- oder Kaltfrontgewitter

Innerhalb von Sekunden entlädt sich die Spannung

Grundsätzlich werden Wärme- und Kaltfrontgewitter unterschieden. Bei Wärmegewittern im Sommer herrscht ein großer Temperaturunterschied zwischen der Luft, die wir erleben und der Luft der höheren Atmosphäre, in fünf bis zehn Kilometern Höhe. Dagegen entstehen Kaltfrontgewitter, wenn eine Kaltfront auf wärmere Luft in unserer Region trifft und diese verdrängt. Diese Gewitter erleben wir vor allem im Winter. Beide Gewitterarten werden durch die Geländeform beeinflusst. So kommen Wärmegewitter im Sommer häufig in den Bergen vor.

"Gewitter sind so klein und so schnell in der Entwicklung, dass sie für unsere klassischen Wettervorhersagemodelle quasi nicht vorhersagbar sind. Innerhalb von zehn Minuten kann aus einer harmlos aussehenden Wolke eine ausgewachsene Gewitterwolke werden, aus der es hagelt. Und das kann auf ganz kleinem Raum passieren, etwa in einem Stadtteil. Deshalb sind Warnungen so schwierig." Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD)

Die unterschätzte Energie der Blitze Magnetische Abweichungen Drakensberge in Losotho in einer 3-D-Computer-Simulation Welche Energie Blitze entwickeln, darauf sind Geologen bei der Untersuchung südafrikanischer Berggipfel gestoßen. Wie sie in der Fachzeitschrift "Geomorphology" veröffentlichten, verändert ein Blitzeinschlag die magnetische Ausrichtung der Minerale im Fels. Als die Geologen der University of Witwatersrand in Johannesburg die Magnetfelder der Drakensberge in Lesotho untersuchten, stellten sie solche Abweichungen fest. Dort finden sich magnetische Veränderungen bei vertikalen Gesteinskanten und eckigen Steinbrocken. Blitze als Gipfelformer Der Grund für die magnetischen Abweichungen: Bis zu 30.000 Grad heiße Blitze schmolzen das eisenhaltige Basaltgestein des Bergs zum Teil auf. Dadurch änderten sich die Magnetfelder. Nach dem Einschlag richteten sich die Minerale wieder nach dem aktuellen Magnetfeld aus. Zudem fanden Jasper Knight und Stefan Grab auch Fulgurite, also verglaste Röhren im Gestein, die den Blitzkanal nachzeichnen, weil der Fels bei einem Blitzschlag erst schmilzt und dann wieder erstarrt. Einige Risse hatten auch den typischen Zickzackverlauf des Blitzkanals. Und die Forscher entdeckten zweieinhalb Tonnen schwere Gesteinsbrocken, die vom Blitz bewegt worden waren. Andere Steine waren bis zu zwanzig Meter weit geschleudert worden.

Damit ist die Annahme, dass sich die Gipfel im südlichen Afrika vor allem durch Frostsprengung gebildet haben, hinfällig. Stattdessen sind auch Blitze für die Formen der Berggipfel verantwortlich – vor allem in den Subtropen, so das Resumee der Forscher.