Buchsbaumzünsler Nimmersatte Raupe aus Asien

Die Raupen des Buchsbaumzünslers sind leuchtend grün, bis zu sechs Zentimeter groß - und hungrig: auf Buchsbäume, in derem dichten Blätterwerk die nimmersatte Raupe gut versteckt ist. Denn die Raupen, deren Eier der Falter ausschließlich an der Unterseite von Buchsbaumblättern ablegt, frisst sich vom Stamm im Inneren des Strauchs nach außen. Unentdeckt kann sich der Buchsbaumzünsler so vermehren und verbreiten.

Buchsbaumzünsler breitet sich auch in Bayern aus

Mai 2017: Der Buchsbaumzünsler ist im Landkreis Rosenheim angekommen.

Seit 2006 frisst sich der Buchsbaumzünsler durch Deutschland. Ursprünglich stammt er aus Ostasien – aus Japan, China und Korea. Eingeschleppt wurde er über den Pflanzenhandel. Die ersten Tiere fielen rund um die Rheinhäfen Kehl und Weil am Rhein auf. Von dort eroberten die Schädlinge die gesamte Rheinebene und schwärmten immer weiter aus. Auch in Österreich, der Schweiz, Frankreich und in den Niederlanden hat der Buchsbaumzünsler eine neue Heimat gefunden. Seit 2016 ist auch Bayern stark betroffen, wo sich der Buchsbaumzünsler zunächst entlang an Main und Donau verbreitete.

Schwere Schäden am Buchsbaum

Wo der Buchsbaumzünsler zubeißt, sind die Schäden gewaltig. Er fällt nur den Buchsbaum an, den aber schonungslos: Zuerst werden die Blätter abgenagt, dann die Rinde bis aufs Holz. Alle Pflanzenteile oberhalb der angefallenen Stelle sterben ab. "Der Buchsbaumzünsler fällt wie eine Naturgewalt über den Buchsbaum her", berichtet Michael Glas vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) in Stuttgart.

Buchsbäume sind nicht nur teuer, sondern oft auch mit viel Liebe gestaltet - und des Zünslers liebste Nahrung.

Der Leiter der Abteilung Pflanzengesundheit und Produktqualität kennt Fälle, bei denen Schädlinge im vierstelligen Bereich abgeklaubt wurden. Hobbygärtner fürchten die Tiere ebenso wie Parkpfleger: "Sie vernichten erhebliche Werte, nicht nur monetär, sondern auch symbolisch, etwa bei formierten Gehölzen in Schlossgärten."

Noch keine natürlichen Feinde

Experten sehen der Invasion ratlos zu. "Wir sind nicht in der Lage, die Massenverbreitung zu unterbinden", resigniert Glas. Die Raupen haben keine natürlichen Feinde. Nicht nur, weil sie den einheimischen Tieren fremd sind, sondern weil sie ihnen auch nicht schmecken: "Der Buchsbaum ist giftig, deshalb wollen die Vögel nicht an die Raupen. Meisen wird richtig schlecht, wenn sie die Raupen fressen", erzählt Glas. Vereinzelt machen sich aber Kohlmeisen und Spatzen über den Schädling her, meldet der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND).





Vorheriges Bild Nächstes Bild Bis zu fünf Zentimeter lang wird die gelbgrün bis dunkelgrün sowie schwarz und weiß gestreifte Raupe des ostasiatischen Kleinschmetterlings mit dem lateinischen Namen Cydalima perspectalis

So sehen die Raupen des Buchsbaumzünslers aus. In einer dichten Buchsbaumkugel sind sie kaum zu erkennen.

Buchsbäume sind gerade wegen ihres dichten, immergrünen Blattwerks so beliebt. Weil sich die Raupen vom Bauminneren nach außen fressen, lässt sich ein Befall erst spät erkennen. Das erschwert die Bekämpfung mit Insektiziden. Und die helfen auch nur, wenn man den Buchsbaum regelmäßig damit besprüht. Vielleicht entdecken irgendwann Schlupfwespen und andere heimische Parasiten die Raupe für sich. Den Buchsbaumzünsler eindämmen könnte auch eine Krankheit, die speziell ihn befällt. "Die könnte sich aber nur in seinem Ursprungsgebiet entwickeln, müsste dann erst wieder zu uns gelangen – und dann könnte sie uns auch auf anderen Ebenen Probleme machen", zweifelt Glas.

Schnittgut in Folie verpacken

Gartentipp zum Artikel Buchsbaumzünsler So retten Sie Ihren Buchsbaum vor der Raupe

Gerade bleibt also nichts anderes übrig, als die Pflanzen schon im Gartencenter und auch später regelmäßig zuhause gründlich auf einen möglichen Befall hin zu untersuchen – und die Raupen abzusammeln oder einzusaugen. Feine Gespinste in der Baumkugel können erste Anzeichen sein. Michael Glas rät: "Am besten, man nimmt ein weißes Blatt Papier, hält es unter den Buchsbaum, und schlägt mit der anderen Hand gegen den Buchs. Dann fallen die Raupen aufs Papier." Um auch die Eier und jungen Larven zu erwischen, sollte die Pflanze kräftig zurückgeschnitten werden. Dann darf das Schnittgut aber nicht einfach nur auf den Kompost geworfen werden, das wäre der Verbreitung der Raupe eher zuträglich. Es sei denn, es handelt sich dabei um eine geschlossene, dichte Anlage, in der die Abfälle gut geschichtet werden, sodass die Tiere getötet werden. Auf der sicheren Seite sei man laut Glas, wenn man den Buchs gut in Folie verpacke und in den Hausmüll gebe.

"Der Buchsbaumzünsler bleibt uns wohl erhalten. Noch dazu kommt er aus ähnlichen klimatischen Verhältnissen", sagt Glas und gibt noch zwei seiner Erfahrungen mit auf den Weg: "Die Buchsbäume haben immer viel mehr Larven, als man sieht" und "Laien sehen sie immer zu spät".

Buchsbaumzünsler Buchsbaumzünsler als Falter Die weißen Falter mit dem schwarzen Saum erreichen eine Flügelspannweite zwischen vier und fünf Zentimetern, sind rund 2,5 Zentimeter lang und sitzen auf der Unterseite von Blättern. Ihre Eier legen sie gezielt auf Buchsbäumen ab. Der Falter selbst lebt nur etwa acht Tage. Doch etwa alle zwei Monate schlüpft eine neue Generation. Pro Jahr können so bis zu vier Generationen von Buchsbaumzünslern heranwachsen, deshalb konnte sich der Schädling hier innerhalb weniger Jahre so schnell vermehren. Ab Mitte März beginnen die Raupen jedes Jahr, an den Buchsbäumen zu knabbern. Im asiatischen Raum fressen die Raupen auch Spindelstrauch- und Stechpalmen-Arten.