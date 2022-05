Geologie des Mondes Kruste, Krater & das Mondgesicht

Eisen einer Supernova auf dem Mond gefunden

Probennahme auf der Mondoberfläche Ein sehr massereicher Stern explodiert zum Ende seines Lebens. Dabei schleudert er einen Großteil seiner Materie ins Weltall. Von solchen Sternenexplosionen zeugt das radioaktive Eisen-Isotop Fe-60. Im April 2016 haben nun Forscher der Technischen Universität München (TUM) bekannt gegeben: Sie entdeckten in Mond-Proben, die die Apollo-Missionen zur Erde brachten, dieses Supernova-Eisen in ungewöhnlich hoher Konzentration.

Supernovae in der Nähe unseres Sonnensystems

Die Forscher sehen sich darin bestätigt, dass sich vor rund zwei Millionen Jahren mindestens eine Sternenexplosion in der Nähe unseres Sonnensystems ereignet haben muss. Darauf deute auch, so die Wissenschaftler, das vor Jahren in der Tiefsee des Pazifischen Ozeans entdeckte radioaktive F-60. Denn zum einen entsteht das Eisen-Isotop fast ausschließlich bei Sternenexplosionen. Zum anderen hat es eine Halbwertszeit von "nur" 2,62 Millionen Jahren, unser Sonnensystem wird dagegen auf fast 4,6 Milliarden Jahre geschätzt. Wäre das auf der Erde entdeckte Fe-60 aus der Zeit der Entstehung unseres Sonnensystems, wäre es also schon längst restlos zerfallen.

Supernova in 300 Lichtjahren Entfernung

"Wir gehen daher davon aus, dass das Fe-60 in beiden Funden, Mond und Erde, denselben Ursprung hat: Es handelt sich um die Ablagerungen von frisch erzeugtem Sternenmaterial, das in einer oder mehreren Supernovae produziert wurde", so Gunther Korschinek von der TUM. Zudem können die Forscher anhand der Funde auf dem Mond auch auf die damalige Entfernung zum Supernova-Ereignis schließen: "Der gemessene Fe-60 Fluss entspricht einer Supernova in einem Abstand von etwa 300 Lichtjahren", erklärt Korschinek.

Internationales Forschungsprojekt