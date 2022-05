Weltraumschrott Rasend schnell und sehr gefährlich

Im Visier der USA Das amerikanische Space-Surveillance Network (US SSN) ortet Objekte mit einer Größe ab zehn Zentimetern. Im Januar 2014 meldete es rund 16.700 Objekte, davon knapp 9.500 Bruchstücke. Bevor China seinen Satelliten zerschoss, waren es nur knapp 4.700. "Man geht davon aus, dass die Amerikaner eigentlich rund 22.000 Objekte detektieren", sagt Manuel Metz vom deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Sie würden allerdings keine eigenen militärischen Objekte angeben und auch solche nicht, die man nicht zuordnen kann. 2019 waren es schon über 44.300 Objekte - Tendenz steigend.

Wolfgang Riede vom DLR in Stuttgart meint, dass man über zehntausende kleinerer Teilchen gar nichts wisse. Zwar warnt das US SSN auf Basis seiner Daten regelmäßig vor Zusammenstößen. "Die Angaben sind allerdings relativ ungenau", meint Riede.

Deutsche Genauigkeit Mit seinem Team will Wolfgang Riede diese Lücke schließen: Von der Schwäbischen Sternwarte in Stuttgart aus arbeitet er an einer genaueren Vermessung der Flugbahnen des Weltraumschrotts. Dafür nutzen die Schwaben die passiv-optische Dektektion: Während der Dämmerungsphasen morgens und abends, wenn das Sonnenlicht die Objekte vor dem dunklen Himmel anstrahlt, verfolgt ein Teleskop ihre Route. Anhand der Sterne erkennt ein Computerprogramm dann ihre genaue Position. "Wir haben von Stuttgart aus schon 30 Zentimeter große Objekte gesehen", berichtet Riede. Noch präziser sollen die Ergebnisse mithilfe eines Lasers werden, der die Partikel anstrahlt. Erste Tests waren schon erfolgreich. Das Ziel von Wolfgang Riede und seinem Team ist es, Entfernungen mit einer Genauigkeit von etwa einem Meter zu messen und die Flugbahnen in 1.000 Kilometern Entfernung auf fünf Meter genau zu ermitteln.

Schrott weglasern Irgendwann will das DLR-Team den Weltraumschrott sogar per Hochleistungslaser eliminieren: Die Geschwindigkeit der Objekte könnte mit der Kraft des Lasers so stark verringert werden, dass die angestrahlten Teile in die Erdatmosphäre sinken, wo sie dann verglühen. Derart starke Laser brauchen allerdings laut Riede ein eigenes kleines Kraftwerk. Wolfgang Riede vom DLR ist überzeugt: "Wir haben die Chance, mit dem Laser eine Vorreiterrolle zu spielen." Weltraumschrott kontrolliert zum Absturz zu bringen, ist aber nur eine Idee von vielen.

... oder einfangen Fangnetz für Weltraumschrott Eine andere Idee ist es, die Überreste von anderen Satelliten per Greifarm oder Netzen aufsammeln zu lassen. Welche Ansätze letztlich am meisten Erfolg versprechen, das sei heute noch nicht zu beantworten, sagt Rodrigo da Costa, Leiter der Abteilung für Zukunftsprojekte und orbitale Systeme beim Satellitenbauer Astrium. Auf die Frage, ob sich auch die Hersteller zu spät Gedanken über den zurückbleibenden Schrott gemacht haben, antwortet er: "Wir sind erst am Anfang der Raumfahrt." Erst seit zwanzig Jahren gehe es um die tatsächliche Nutzung für Bürger. Jetzt sei also "genau der richtige Zeitpunkt".

