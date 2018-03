Steigende Pegel Wenn der Meeresspiegel steigt und Inseln versinken

Die Amundsen-See und sechs vom Abschmelzen gefährdete Gletscher in der Antarktis

Der Thwaites-Gletscher in der Westantarktis könnte in 200 bis 1.000 Jahren verschwunden sein, das ergab im Frühjahr 2014 eine Computersimulation von Forschern der Universität von Washington in Seattle auf Basis von Radaraufnahmen und Satellitenmessungen. Der Thwaites-Gletscher, der in die Amundsen-See mündet, dient den benachbarten Eismassen als Stütze. Kollabiert er, könnten weitere Gletscher rasch folgen und den globalen Meeresspiegel um rund 60 Zentimeter ansteigen lassen, so die Forscher.



Eine andere Studie von 2014 von Wissenschaftlern der Universität von Kalifornien in Irvine untersuchte Daten aus vier Jahrzehnten und kam zu dem Schluss, dass alle sechs in die Amundsen-See mündenden Gletscher den Punkt "of no return" bereits überschritten hätten. Nach dieser Studie wird allein das Eis dieser Gletscher das Meer um rund 1,2 Meter ansteigen lassen.