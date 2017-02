Feuchtgebiete Moore als Klimaschützer

Moore gehören zu den am stärksten zerstörten Ökosystemen in Deutschland. 1,5 Millionen Hektar oder 4,2 Prozent der Landfläche bedeckten sie laut NABU einst. Heute sind rund 95 Prozent davon entwässert, abgetorft, bebaut oder werden landwirtschaftlich genutzt. Moore sind jedoch Kohlenstoffspeicher: In ihnen lagert sich doppelt so viel Kohlendioxid ab wie in allen Ländern der Welt. Werden sie zerstört, setzen sie in kurzer Zeit große Mengen CO2 und andere Treibhausgase frei. Experten schätzen, dass sie rund drei bis fünf Prozent der deutschen Gesamtemissionen ausmachen.