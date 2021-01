Stunde der Wintervögel 2021 Wie viele Vögel sind noch da?

Der LBV bietet eine praktische Zählhilfe und einen Meldebogen an, beides als PDF zum Ausdrucken.



Ihre Ergebnisse:

Schicken Sie den ausgefüllten Meldebogen bis zum 18. Januar 2021 entweder an die LBV-Faxnummer 09174/47 75-75 oder an den LBV, Eisvogelweg 1, 91161 Hilpoltstein. Oder nutzen Sie das Online-Formular, das auf der Internetseite des LBV zu finden ist.