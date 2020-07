Erstes Schachtkraftwerk in Betrieb Das umweltfreundliche Wasserkraftwerk

Längsschnitt durch das an der TU München entwickelte Schachtkraftwerk

Vor ein Wehr wird in das Flussbett ein einfacher Schacht gegraben. Das Wasser strömt von oben in die kistenförmige Anlage hinab, treibt die an einen Generator gekoppelte Turbine an und wird unter dem Wehr zurück ins Flussbett geleitet. Weil der Generator unter Wasser arbeiten kann, braucht man am Ufer kein Maschinenhaus. Kein Lärm, nur ein kleines Transformator-Häuschen verrät die Energiequelle. Die Technik muss wenig gewartet werden, und da sich der wesentliche Teil des Kraftwerks bereits unter Wasser befindet, kann einem Schachtkraftwerk auch Hochwasser nichts anhaben. Eine Klappe im Wehr oberhalb des Kraftwerkschachts lässt einen Teil des Wassers durchfließen - und damit auch Fische passieren. Ein Rechen, dessen Stäbe in engem Abstand angeordnet sind, verhindert, dass die Fische in den Turbinenschacht gelangen. Der Fluss muss weder eingedämmt, begradigt, umgeleitet noch aufgestaut werden.