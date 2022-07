Biogas-Boom Mit Ökoenergie in die Maiswüste?

Aussehen: große, spitz zulaufende Blätter, die sich eng an die Stängel schmiegen; der Kornblütler hat gelbe Blüten mit vielen Blütenblättern; mehrjährige Pflanze Vorteile: - blüht von Mai bis Ende Oktober - bei mehrjährig angebauten Flächen: große Blühfläche für nektarsuchende Insekten, bringen hohen Honigertrag - als mehrjährige Dauerkultur dient die Silphie auch wilden Tieren als Schutz - Pflanzen werden bis zu drei Meter hoch, wachsen dicht beieinander. Dadurch ist der Boden vor Erosion bei Starkregen geschützt, besser als beim Mais - Ertrag entspricht mengenmäßig etwa dem Maisertrag - Silphie wächst immer wieder nach, für rund 20 Jahre - weil die Pflanze so lange steht, kann sich am Boden ein kleines Biotop entwickeln Nachteile: - die ersten Jahre sind für die Landwirte sehr mühsam, da die Silphie zu Beginn keine geschlossene Pflanzendecke bildet - im ersten Jahr muss viel Unkraut gejätet werden - Saatgut ist zunächst teurer als beim Mais

Kleegras

Kleegras

Vorteile:

- die Pflanzenmischung reichert den Boden mit Stickstoff an: ihre sogenannten Knöllchenbakterien an den Wurzeln entziehen der Luft Stickstoff und reichern den Boden damit an, als Nährstoff-Vorrat für die Folgepflanze, wie Getreidesorten

- bleibt zumeist für zwei Jahre auf dem Acker

- Kleeblüten sind für Insekten attraktiv

- Kleegras dient als Grünfutter für Rinder

- bringt man Kleegras in die Biogasanlage, vergärt es dort und bringt den Gärrest wieder auf das Feld aus, kann man den gesamten Stickstoff, den Kleegras bindet, optimal ausnutzen. Dadurch kann ein ökologischer Nährstoffkreislauf erzielt werden, der sogar eine bessere Qualität zutage bringt.



Nachteil:

- die Verarbeitung von Kleegras in der Biogasanlage ist sehr teuer und mühsam