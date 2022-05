Systemische Therapie Das Beziehungsnetz im Fokus

Persönlichkeit stärken durch neue Formen der Interaktion

Die Systemische Therapie legt ihren Fokus auf die sozialen Beziehungen des Patienten. Die Interaktionen innerhalb der Familie oder des sozialen Umfelds sind Auslöser psychischer Erkrankungen. Mit der Grundannahme, dass sie das System aufrechterhalten, aber die Psyche belasten. Deshalb wird in der Systemischen Therapie versucht, systemfördernde Verhaltensweisen, Muster und Bewertungen zu hinterfragen, umzuwandeln und neue Lösungsansätze zu entwickeln. Die Wahrnehmung und das Verhalten des Einzelnen und des Gesamtsystems soll durch die Systemische Therapie erweitert werden. In die Behandlung können nahestehende Personen einbezogen werden, wie Familie oder Lebenspartner. Dies wird auch als Mehrpersonen-Setting bezeichnet. Der Blick auf das gesamte Beziehungssystem kann helfen, schwierige und belastende Interaktionen in einem geschützten Rahmen neu zu definieren. Man nutzt die wertvolle Ressource der unmittelbaren Umwelt und bezieht Angehörige mit in die Therapie ein.

Systemische Therapie als Kassenleistung nur für Erwachsene

Ursachen für das psychische Leiden liegen in der Interaktion

Psychische Erkrankungen sind sehr komplex

Die Systemische Therapie entwickelte sich zunächst in den 1950er-Jahren in den USA und zehn Jahre später in Europa, hauptsächlich in Deutschland und in Italien. Im Mittelpunkt stand die Erkenntnis, dass auffälliges Verhalten nicht nur als Ausdruck seelischer Konflikte zu verstehen ist, sondern als Reaktion auf die Umweltbedingungen, auf das soziale Umfeld. Zunehmend erweiterte sich der therapeutische Blick von dem Einzelnen und seinen Beziehungen auf die Familie und das gesamte relevante Umfeld. Bekannte Wegbereiter in den USA waren Paul Watzlawick und Virginia Satir, in Deutschland Horst-Eberhard Richter und Helm Stierlin. Anstoß war die zunehmende Ohnmacht von Therapeuten bei der Behandlung von psychotischen Patienten. Trotz erfolgreicher Therapie stieg ihre Rückfallquote, denn im Alltag und in der Familie verstärkten sich die seelischen Probleme wieder.