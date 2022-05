Analytisch und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapien Analytische Therapieverfahren im Vergleich

In der "analytischen Psychotherapie" und in der "tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie" wird versucht, die unbewussten Zusammenhänge und Ursachen einer seelischen Erkrankung aufzudecken und zu begreifen. Die Therapie soll zu mehr Lebensfreude verhelfen, weil sie Menschen in ihrer seelischen Gesundheit stärkt und ihnen das Gefühl vermittelt, dass sie ihren Ängsten und Zwängen nicht völlig ausgeliefert sind.

Konflikthafte Erlebnisse prägen das Verhalten und Denken

Ungelöste Konflikte in der Kindheit prägen sich ein.

Es gibt unterschiedliche Methoden, Techniken und Verfahren in der Psychotherapie. Die wissenschaftlich anerkannten Verfahren unterscheiden sich im Wesentlichen in den Theorien, wie sich eine seelische Erkrankung entwickelt hat. In einer Verhaltenstherapie werden die Ursachen der Entstehung als gelerntes Verhalten und Denken verstanden, welches durch gezieltes Training wieder verlernt werden kann. In der analytischen Psychotherapie hingegen spielen Erlebnisse und Prägungen in der Kindheit eine zentrale Rolle, zum Beispiel für die Entwicklung einer Angststörung. Konflikte und Krisensituationen prägen das Verhalten und können unbewusste Reaktionensmuster hervorrufen, die sich im Laufe des Lebens immer mehr verfestigen. Eine analytische oder eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie wird deshalb nicht die Symptome behandeln und sie bei der Therapie in dem Mittelpunkt stellen, sondern versuchen, die Ursachen zu finden und die jeweiligen Verstrickungen und ungelösten Konflikte bewusst zu machen. Weiß der Patient, warum er Ängste entwickelt hat, dann kann er im nächsten Schritt in der Therapie neue Wege zur Bewältigung finden.