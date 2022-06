Medizin-Nobelpreis 2021 für Sinnesphysiologe und Molekularbiologe David Julius und Ardem Patapoutian ausgezeichnet

Ardem Patapoutian , ein libanesisch-amerikanischer Molekularbiologe und Neurowissenschaftler, verwendete druckempfindliche Zellen, um eine neue Klasse von Sensoren zu entdecken. Diese reagieren auf mechanische Reize in der Haut und in den inneren Organen.

Durch diese Entdeckungen konnten unter anderem Behandlungsmöglichkeiten für chronische Schmerzen und zahlreiche andere Krankheiten entwickelt werden. Sie hätten in der Folge zu einer raschen Verbesserung unseres Verständnisses darüber geführt, wie unser Nervensystem Wärme, Kälte und mechanische Reize wahrnimmt, so das Nobelpreiskomitee. Zusammenfassend identifizierten die Preisträger also entscheidende Lücken in unserem Verständnis des komplexen Zusammenspiels zwischen unseren Sinnen und der Umwelt.