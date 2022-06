Medizin-Nobelpreis 2013 Auszeichnung für Forscher aus Deutschland

Den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie erhalten in diesem Jahr drei Forscher, die das Rätsel gelöst haben, wie Zellen ihr Transportsystem organisieren. Jede Zelle ist eine Art Fabrik, die chemische Moleküle produziert und exportiert. Zellen produzieren beispielsweise Insulin und schicken es in die Blutbahn und sie senden Neurotransmitter zu anderen Zellen. Diese Moleküle werden in kleinen Paketen transportiert, die Vesikel genannt werden. Die drei ausgezeichneten Wissenschaftler haben entdeckt, nach welchen molekularen Prinzipien diese Pakete zur richtigen Zeit an den richtigen Ort in der Zelle gesandt werden.