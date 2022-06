Medizin-Nobelpreis 2012 Von reifen und unreifen Zellen

Die beiden Forscher haben unser Verständnis, wie Zellen und Organismen sich entwickeln, revolutioniert. Der 79-jährige Brite John Gurdon von der Cambridge Universität entdeckte bereits 1962, dass die Entwicklung von spezialisierten Körperzellen umkehrbar ist. Dazu ersetzte er den Zellkern einer unreifen Eizelle eines Frosches durch eine reife Darmzelle. Diese modifizierte Eizelle entwickelte sich dennoch zu einer normalen Kaulquappe. Das war der Beweis, dass die DNA der reifen Zelle noch alle Informationen in sich trägt, um alle Zellen in dem Frosch zu entwickeln.

Zellen entwickeln sich zu Spezialisten

Shinya Yamanaka, Medizin-Nobelpreisträger 2012

Der 50-jährige Shinya Yamanaka von der japanischen Universität Kyoto war zunächst orthopädischer Chirurg, bevor er sich der Grundlagenforschung zuwandte. Er entdeckte mehr als vierzig Jahre später, im Jahr 2006, wie intakte reife Zellen in Mäusen zu unreifen Stammzellen gezüchtet werden können. Durch das Einschleusen nur weniger Gene konnte der Stammzellforscher die Zellen in pluripotente Stammzellen umprogrammieren, das heißt er hat Körperzellen in eine Art embryonalen Zustand zurückversetzt. Eine revolutionäre Entdeckung, da bei der Herstellung dieser sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) keine Embryonen zerstört werden müssen. Für sein Verfahren erhielt Yamanaka in diesem Jahr bereits den Millennium-Technologiepreis.