Atmung Vögel atmen effektiver als Menschen

Wie Vögel atmen

Vögel dagegen haben geschlungene Atemwege. Die Luft, die sie aufnehmen, strömt in Kreisläufen durch die Lunge. Das gibt auch die Richtung der Ströme in den Kreisläufen vor. Sie werden in Einbahnstraßen gedrängt. Egal, ob die Tiere ein- oder ausatmen. Wind belüfte sogar die tiefen Nischen der Lunge und bringe frische Luft hinein, sagt Leif Ristroph, Mit-Autor einer Studie über Vogel-Atmung und Privatdozent an der New York University (NYU). Die Atemwege von Vögeln sehen so aus: