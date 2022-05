Stunde der Wintervögel 2021 Wie viele Vögel sind noch da?

"Bisher war der Winter recht mild, Temperaturen lagen teilweise über dem Jahresdurchschnitt und in vielen Gebieten gab es noch keinen großen Schneefall. Unter diesen Bedingungen finden Vögel genug Futter in der Natur und kommen daher seltener an Futterstellen. Wie bereits erwähnt, war im Herbst 2020 die Ernte an Obst und Nüssen sehr ertragreich, was auch dafür spricht, dass genug Futter vorhanden ist. Weniger Vögel an der Futterstelle könnte auch ein gutes Zeichen dafür sein, dass viele unserer Gärten naturnaher gestaltet werden und Beeren, Obst und Nüsse bis in den Winter hinein als Nahrungsquellen vorhanden sind."