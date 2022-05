Forschung Interview mit dem Traumforscher Michael Schredl

Herr Professor Schredl, träumen wir eigentlich alle?

Welche Funktion hat das Träumen?

Kann ich beeinflussen, was ich träume?

Welche Fragen beschäftigt die Traumforschung?

Eine Frau im Schlaflabor

Wir wollen den Zusammenhang zwischen dem, was im Gehirn passiert und dem Inhalt des Traumes genauer erforschen - das alte Problem der Körper-Seele-Interaktion. So wissen wir beispielsweise, dass unser Herz während eines Albtraumes schneller schlägt. Auch wollen wir erforschen, wozu das Träumen dient. Ein Anhaltspunkt dafür kann die folgende Frage sein: Was von dem, was wir im Wachleben tun und denken, erleben und fühlen, kommt tatsächlich im Traum vor? Und was nicht? Antworten auf diese Fragen liefern uns repräsentative Studien, die wir eigens dafür in Auftrag geben. Oder unsere Probanden führen über einen bestimmten Zeitraum ein Traumtagebuch bzw. verbringen ein paar Nächte im Schlaflabor. Im Labor können wir sehen, ob das Gehirn sehr aktiv ist, den Probanden wecken und dann den Trauminhalt mit der gemessenen Gehirnaktivität in Verbindung setzen.