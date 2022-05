Hygiene beim Kochen Der Umgang mit rohen Lebensmitteln

Schneidebretter

Ob Holz oder Kunststoff hygienischer ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Beide haben Vor- und Nachteile. In Privathaushalten geht der Trend zu Holz. Das Material arbeitet und Schnitte "verheilen". Es soll Holzarten geben, die Keime natürlich abtöten. Nach dem Arbeiten muss das Brett aber sofort heiß abgebraust, abgetrocknet und an der Luft getrocknet werden, damit das Brettchen nicht schimmelt. Plastikbretter kann man dagegen in die Spülmaschine geben und sie trocknen schneller. Sie werden daher meist in Großküchen verwendet. Achten Sie bei Schneidebrettern generell auf hartes Material und Qualität. Das kostet, zahlt sich aber aus!