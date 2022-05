Essbare Blüten Kartoffel-Quark-Tascherl mit Holunderragout

Zutaten für 4 Personen

Für den Teig

140 g Quark

30 g weiche Butter

30 g Zucker

1 Messerspitze abgeriebene unbehandelte Zitronenschale

Mark von 1 Vanilleschote

1 Eigelb

200 g durchgedrückte, ausgekühlte Kartoffeln

30 g Kartoffelstärke

Für die Füllung

1 reife, feste Birne

20 g Butter

2 TL Puderzucker

2 cl Williamsbrand

Für das Holunderragout

10 g Speisestärke

200 ml Rotwein

100 g Zucker

200 g reife Holunderbeeren

1/2 Vanilleschote

je 1 Streifen unbehandelte Zitronen- und Orangenschale

2 cm Zimtrinde

1 große Birne

200 g Pflaumen

1 TL Zitronensaft

Zum Fertigstellen

doppelgriffiges Mehl

Salz

80 g frisch geriebenes Weißbrot

80 g Butter

2 EL Zucker

1/2 TL gemahlener Zimt

Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung

Für den Teig ein Sieb mit einem Küchentuch auslegen. Den Quark hinein geben und abtropfen lassen. In einer Schüssel die Butter mit Zucker, Zitronenschale und dem Mark der Vanilleschote glatt rühren. Das Eigelb unterrühren. Kartoffeln und Quark unterheben. Die Stärke dazu sieben und alles rasch zu einem glatten, geschmeidigen Teig verkneten. Bis zur Weiterverwendung in Frischhaltefolie wickeln.

Für die Füllung die Birne schälen, vierteln, entkernen und in sehr kleine Würfel schneiden. In einer Pfanne mit Butter und Puderzucker bei milder Hitze anschwitzen. Mit Williamsbrand ablöschen und abkühlen lassen.

Für das Holunderragout Speisestärke mit 2 Esslöffeln Rotwein glatt rühren. Restlichen Rotwein und Zucker in einem Topf bei mittlerer Hitze zum Köcheln bringen. Stärke mit einem Schneebesen einrühren und bei milder Hitze 4 bis 5 Minuten köcheln lassen. Die Holunderbeeren waschen und mit Vanilleschote, Zitrusschalen und Zimtrinde in den Topf geben. Die Birne schälen, vierteln, entkernen und in dünne Spalten schneiden. Die Pflaumen waschen, halbieren, entkernen und ebenfalls in dünne Spalten schneiden. Birnen und Pflaumen zum Holunderragout geben und kurz dünsten. Mit Zitronensaft abschmecken und etwas abkühlen lassen. Die Gewürze entfernen.

Zum Fertigstellen knapp golfballgroße Teigstücke zu Kugeln rollen. Eine Lage Frischhaltefolie (20 mal 30 cm) mit etwas Mehl bestäuben und eine Kugel in die Mitte setzen. Ein Drittel der Folie darüber falten und die Kugel mit dem Handballen zu einem 8 bis 10 cm großem Kreis flach drücken. Die Folie aufklappen, in die Mitte des Kreises 1 Teelöffel Birnenfüllung geben. Mithilfe der Folie den Teig so zusammenklappen, dass Halbmonde entstehen. Die Ränder gut andrücken. Auf diese Weise weitere Tascherl formen.