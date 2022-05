Joseph von Fraunhofer Der praktische Wissenschaftler

Joseph von Fraunhofer hat seinen Namen in der Wissenschaft verewigt. Die von ihm entdeckten Absorptionslinien im Sonnenlicht tragen seinen Namen. Doch dieser Erfolg ist ihm alles andere als in die Wiege gelegt. Nur ein Unglück, das sich für Fraunhofer später als Glücksfall erweist, sorgt dafür, dass aus ihm ein wissenschaftlicher Optiker wird, der entscheidenden Einfluss auf die Physik hat.

Joseph von Fraunhofer - sein Leben und seine Zeit

6. März 1787: Geburt in Straubing "Am 1787, den 6. Märzen ist der Joseph zur Welt geboren zwischen acht und neun Uhr im Zeichen einer Waag." So steht es im Straubinger Familienbuch des Glasermeisters Franz Xaver Fraunhofer und seiner Frau Anna. Joseph ist das elfte Kind der Familie.

Fraunhofer - wirtschaftlich erfolgreicher Wissenschaftler

Von Fraunhofer konstruiertes Mikroskop

Fraunhofer ist Autodidakt. Alles Wissen zur Optik eignet er sich selbst an. Dabei treibt ihn nicht nur reiner Erkenntnisdrang an. Er will seine Erkenntnisse in die Praxis umsetzen. Und das gelingt ihm auch: Innerhalb weniger Jahre baut er ein Unternehmen für optische Geräte auf, das in ganz Europa führend ist. In der Glashütte im Kloster Benediktbeuren verbessert er die Produktion immer weiter, bis seine optischen Linsen bisher unerreichte Qualität haben.