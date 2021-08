Elefant Rüsseltiere mit Familiensinn

Herdenleben Solidarität und Mitgefühl ist die evolutionäre Überlebensstrategie der großen Säuger. Wird ein Tier verletzt oder krank, kümmert sich die ganze Herde um den Artgenossen, bringt Nahrung, versorgt Wunden und wartet geduldig auf Heilung. Familienbande halten bis über den Tod hinaus. So kehren manche der Herdentiere regelmäßig zu den Gebeinen ihrer Verwandten zurück, um die Knochen sanft zu beschnuppern.

Kommunikation Die enge Gruppenbindung wird auch durch ein akustisches Kommunikationssystem aufrechterhalten, das neben der Körpersprache existiert und erst jüngst entdeckt wurde. Tatsächlich ist es ein mithilfe des Resonanzkörpers Bauch erzeugter Schall, der in dem für den Menschen fast unhörbaren Infraschallbereich zwischen 14 und 35 Hertz liegt. Mit dieser gemeinsamen Sprache lässt sich erklären, warum Elefanten sich in freier Wildbahn plötzlich zu einer Herde formieren oder kollektiv vor einer plötzlichen Gefahr fliehen. Diese Infraschall-Dialoge funktionieren bis zu zehn Kilometer weit.

Schwangerschaft Die Schwangerschaft einer Elefantenkuh dauert fast zwei Jahre - so lange wie bei keinem anderen Tier. Wie die Rüsseltiere eine so lange Tragezeit physiologisch bewerkstelligen, hat ein deutsch-kanadisches Forscherteam mittels Ultraschall und Hormonmessungen herausgefunden: In den Eierstöcken der Elefantenkühe reifen immer mehrere Eizellen gleichzeitig zu sogenannten Gelbkörpern heran. Diese geben während der gesamten Schwangerschaft das Hormon Progesteron ab. Es passt die Gebärmutter an die Bedürfnisse des Ungeborenen an und macht so die lange Schwangerschaft erst möglich. Notwendig ist die lange Schwangerschaft wahrscheinlich für das Gehirn der Elefantenjungen, das bei deren Geburt schon sehr reif ist.

Geruchssinn Afrikanische Elefanten besitzen doppelt so viele Gene für den Geruchssinn wie Hunde und sogar fünf Mal mehr als Menschen. Offensichtlich sei die Nase eines Elefanten nicht nur lang, sondern auch hoch entwickelt, so Yoshihito Niimura von der Universität Tokio. Sein Team hatte die Gene für die Geruchswahrnehmung bei 13 Säugetieren untersucht. Neben Elefanten wurden unter anderem Ratten, Kühe, Pferde, Hunde, Mäuse und Primaten berücksichtigt. Mit fast 2.000 Erbgutabschnitten liegt der Afrikanische Elefant an der Spitze. Allerdings sei die Zahl der Gene allein noch kein sicherer Beweis für die tatsächlichen Riechfähigkeiten, schränken die Forscher ein. Die Wissenschaftler vermuten, dass der Geruchssinn beim Menschen infolge verbesserter Sehfähigkeiten an Bedeutung verloren hat.

Schlaf Das größte Landtier der Erde, der Afrikanische Elefant, ist der Rekordhalter unter den Kurzschläfern bei den Säugetieren: Die Dickhäuter schlafen im Durschnitt nur zwei Stunden pro Tag und das meist in den frühen Morgenstunden. Forscher von der südafrikanischen Universität von Witwatersrand dokumentierten zudem in ihrer Studie im Fachmagazin PLOS ONE vom Januar 2019, dass die Elefanten-Damen manchmal auch für bis zu 46 Stunden durchgehend wach blieben. Den Beobachtungen zufolge war dies der Fall, wenn sich Raubtiere, Wilderer oder brünstige Elefantenbullen in ihrer Nähe aufhielten.