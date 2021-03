Großer Asteroid rauscht an der Erde vorbei

Zwei Millionen Kilometer Abstand hat der Asteroid 2001 FO32, wenn er am Sonntag, den 21. März 2021, an der Erde vorbeisaust. Damit ist der Gesteinsbrocken in sicherem Abstand zu uns - mehr als fünfmal weiter entfernt als der Mond. Und es besteht auch keine Gefahr, dass der Asteroid von seiner Bahn abweicht.

Der größte Asteroid in Erdnähe in diesem Jahr

Aber 2001 FO32 ist ein beachtlicher Brummer: Sein geschätzter Durchmesser liegt - je nach Messmethode - zwischen einem halben und einem Kilometer. Damit ist 2001 FO32 der größte Asteroid, der in diesem Jahr in Erdnähe gerät. Zum Vergleich: Allein in den fünf Tagen davor kommen drei Asteroiden der Erde weitaus näher, die aber alle nur zehn bis vierzig Meter im Durchmesser erreichen.

Ein sehr schneller Asteroid

Der Asteroid 2001 FO32 ist außerdem sehr schnell unterwegs: Seine Geschwindigkeit liegt mit knapp 125.000 Kilometern über dem Durchschnitt. Grund für sein rasendes Tempo ist die auffällige Umlaufbahn des Asteroiden: Sein Orbit ist nicht kreisförmig, sondern stark elliptisch und führte ihn gerade erst recht dicht an der Sonne vorbei. 2001 FO32 kam ihr näher als der innerste Planet Merkur. Sein entferntester Punkt liegt dagegen weit außerhalb von Mars' Umlaufbahn. Durch die große Sonnennähe wurde der Asteroid stark beschleunigt - wie an einer großen Schleuder.