Tag der Alphabetisierung Rund 770 Millionen Menschen können nicht lesen und schreiben

Alljährlich am 8. September ist Welttag der Alphabetisierung. Die UNESCO erinnert an diesem Tag an die Bedeutung von Alphabetisierung und Erwachsenenbildung.

Von den mehr als 773 Millionen Jugendlichen und Erwachsenen, die nach Angaben der UNESCO weltweit nicht lesen und schreiben können, leben etwa die Hälfte in Südasien und rund ein Viertel in Afrika südlich der Sahara. Auch 250 Millionen Kindern gelinge es nicht, Lesen und Schreiben zu lernen.

Überwiegende Mehrheit der Analphabeten weltweit sind Frauen oder Kinder

Rückschlag durch Pandemie vor allem für Frauen

Allerdings geht die UNESCO davon aus, dass sich die Alphabetisierungsrate bei Frauen wieder verschlechtert, da aufgrund der COVID-19-Pandemie rund um den Globus die Schulen geschlossen wurden. Dadurch entstehen gerade bei Mädchen und jungen Frauen gravierende Lerndefizite, da sie häufig nach dem Lockdown-Ende nicht mehr in die Schulen zurückkehren. Allein aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie könnten, so Schätzungen der UNESCO, bis Ende 2021 weltweit 23,8 Millionen zusätzliche Kinder und Jugendliche die Schule abbrechen oder keinen Zugang zu ihr haben. Dabei hat sich die Weltgemeinschaft mit der Globalen Nachhaltigkeitsagenda dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2030 allen Jugendlichen und einem erheblichen Teil der erwachsenen Menschen weltweit Lese- und Schreibkompetenzen zu vermitteln .

Sorgenkinder Flüchtlinge

In einigen Ländern Asiens ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Kinder lesen und schreiben lernen.

Flüchtlinge haben es besonders schwer, Lesen und Schreiben zu lernen. Damit sind nicht die zu uns Geflüchteten gemeint: Die allermeisten Flüchtlingskinder leben in Entwicklungsländern, in denen es schlicht an Schulen, Lehrern oder Büchern fehlt. Nur etwa zwei Drittel der geflüchteten Kinder können eine Grundschule besuchen, nur ein Viertel geht auf eine weiterführende Schule. Den Kindern werde damit von Anfang an eine Perspektive verwehrt – dabei sei Bildung ein Menschenrecht, so die UNESCO.