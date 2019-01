Wasserstoff Die Energie der Zukunft?

Luft-, Raumfahrt

Wasserstoff trieb nicht nur Raumfähren an, sondern zum Beispiel auch Zeppeline. Seit dem Absturz des Luftschiffs "Hindenburg" (1937) ist Wasserstoff vielen aufgrund seiner chemischen Reaktionsfreudigkeit nicht mehr geheuer. Doch ohne diese Reaktionsfreudigkeit wäre Wasserstoff nutzlos: Er könnte nicht mit Hilfe einer Brennstoffzelle in Strom und Wärme umgewandelt werden. Doch nur mit diesen kleinen Kraftwerken ist ein geschlossener Wasser-Kreislauf möglich, bei dem keine Abgase entstehen.

Auto I: Wasserstoffautos

Ende der 1970er-Jahre wurde am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum eines der ersten Wasserstoffautos in Deutschland gebaut - in Handarbeit. Inzwischen forschen fast alle großen Autobauer am Wasserstoffantrieb. Viele haben mittlerweile Motoren entwickelt, die mit Strom aus Wasserstoff angetrieben werden. Das funktioniert so: Gibt der Fahrer Gas, verwandelt eine Brennstoffzelle Wasserstoff zu Strom, mit dem dann ein Elektromotor angetrieben wird. Statt Abgasen tropft bei Wasserstoffautos Wasser aus dem Auspuff. Zusätzlich lädt sich beim Bremsen eine Batterie auf - eine Technik aus der Formel-1. Sie liefert Strom für den Start des Motors und die Fahrt auf kurzen Strecken. Der Elektromotor sitzt meist unter der Haube, Brennstoffzelle und Wasserstofftanks im Boden des Fahrzeugs. Die Tanks stehen unter einem hohen Druck von rund 700 bar. Kritiker bemängeln, dass bei Wasserstoffautos viel Energie vor dem Tanken verloren geht. Entsprechende Tankstellen gibt es zudem bisher nur ein Handvoll in Deutschland.

Auto II: Elektroautos

Als Alternative zu Wasserstoffautos werden derzeit Elektroautos gehandelt. Bei dieser Technik entfällt der Umweg der Wasserstoff-Herstellung und der Strom wird direkt ins Auto geladen - mit einer Batterie. Diese ist zwar in den vergangenen Jahren leistungsfähiger und billiger geworden, doch Elektroautos schaffen bisher nur kurze Strecken. Ist die Batterie leer, müssen sie an die Steckdose und sind mindestens drei Stunden nicht einsetzbar. Nachladen kann man dafür aber auch in der heimischen Garage. Während Elektroautos also nur für kurze Strecken geeignet sind und noch deutlich mehr kosten als herkömmliche Autos, können Wasserstoffautos länger fahren, brauchen aber spezielle Wasserstoff-Tankstellen und sind noch nicht serienreif.

Heizung

In einem Feldversuch wurden wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Heizungen getestet. An dem Test nahmen rund 100 Haushalte in Deutschland teil. Die Voraussetzung ist, dass sie einen Erdgas-Anschluss im Haus haben. Denn statt Wasserstoff kommt hier Erdgas durch die Leitungen. Doch bevor dieses in der Brennstoffzelle genutzt werden kann, muss es erst zu Wasserstoff aufbereitet werden, zum Beispiel durch Dampfreformierung. Dabei wird Wasserstoff mit Hilfe von Wasserdampf abgespalten. Dabei entsteht allerdings klimaschädliches Kohlendioxid!



Die Brennstoffzellen-Heizung liefert Strom und Wärme, schafft beim Heizen allerdings nur 1,7 Kilowatt. Weil das im Winter nicht zum Heizen reicht, enthält das Gerät zusätzlich einen konventionellen Erdgasbrenner mit 20 Kilowatt Leistung. Ein Vorteil für Hausbesitzer ist allerdings, dass sie mit - der noch nicht serienreifen - Heizung zusätzlich Strom gewinnen können.

Kraftwerk