Kleine Geschichte des Waldes Der Wald und seine dunkle Vergangenheit

Bis vor etwa 7.000 Jahren war Bayern, ebenso wie ganz Mitteleuropa, fast vollständig von Wald bedeckt. Die Menschen damals zogen umher und ernährten sich von Wurzeln, Pilzen , Früchten oder von Tieren, die sie auf der Jagd erbeuteten. Erst allmählich zähmten sie Schafe, Schweine und Rinder und gingen zum Ackerbau über. Die Jäger und Sammler verwandelten sich in Bauern, erstmals wurde Wald für Felder und Siedlungen gerodet. Schon in vorrömischer Zeit waren zudem zahllose Bäume der Erzschmelze zum Opfer gefallen. Um Christi Geburt war bereits ein Viertel der Waldfläche verschwunden.

Germanias "schaurige Wälder"

Die Germanen ließen den Wald hochleben, weil er ihnen half, die Römer zu vertreiben. Deren Geschichtsschreiber Tacitus kam in "De Germania" freilich zu einer anderen Ansicht, nämlich, dass "es mit seinen Wäldern einen schaurigen, mit seinen Sümpfen einen widerwärtigen Eindruck" mache. Urwälder aus Bäumen, Kräutern, Sträuchern und Farnen, in denen sich Raubtiere tummelten, dominierten damals die Landschaft. Krachte ein Baum um, schaffte er jungen Pflanzen Platz und Licht. Die Natur war sich selbst überlassen.

Wann ist ein Wald ein Wald, Urwald oder Bannwald?

Was ist ein Wald? Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) definiert Wald so: Die Bäume müssen im Reifealter in winterkalten Gebieten mindestens drei, im gemäßigten Klima mindestens sieben Meter hoch sein. Wenigstens zehn Prozent des Bodens muss durch Baumkronen überschirmt sein.

Wälder liefern Holz für Städte in Bayern und Viehweiden

Der Wald in Bayern musste Platz und Holz für Viehweiden schaffen.

In Mitteleuropa machten sich die Menschen nach und nach daran, den Wald zu beherrschen: Ende des 13. Jahrhunderts drohte das Holz in Deutschland erstmals knapp zu werden. Schon um 1500 war der Wald auf seine heutige Fläche zurückgedrängt. Ab dem Mittelalter wurde großflächig für den Holzbedarf rasch wachsender Städte und Viehweiden gerodet. Auch die Industrialisierung im 19. Jahrhundert verschlang Unmengen an Bäumen - in Oberbayern zum Beispiel fürs Salzsieden in den Reichenhaller und Traunsteiner Salinen.