Feuerspucker Ein Vulkan übergibt sich

Rund zwanzig Supervulkane wurden bisher entdeckt. Dazu zählen auch die vergleichsweise kleinen Phlegräischen Felder bei Neapel (Bild). Bislang war unklar, was die bis zu mehrere Kilometer dicken und hundert Kilometer breiten Magmakammern von Supervulkanen explodieren lässt. Beobachten konnte man ein solches Ereignis noch nicht, Supervulkane machen nur rund alle 100.000 Jahre Rabatz, in historischer Zeit war keiner aktiv. Wissenschaftler können sich von den Explosionen nur anhand von Asche- und Gesteinsschichten ein vages Bild machen. 2014 haben zwei Forschergruppen einen Auslöser für solche Eruptionen ausfindig gemacht. Und der ist erschreckend einfach ...

Wissenschaftler um Carmen Sanchez-Valle, Professorin an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, bestimmten die Dichte von Magma in Supervulkanen mithilfe von Röntgenstrahlen. Darauf basierend untersuchten sie künstlich hergestellte Magmaschmelzen unter verschiedenen Druck- und Temperaturbedingungen. "Die Ergebnisse zeigen, dass bei einer ausreichenden Größe der Magmakammer alleine der durch Dichteunterschiede verursachte Überdruck genügt, um die darüberliegende Kruste zu durchbrechen und eine Eruption in Gang zu setzen", sagt Carmen Sanchez-Valle. Die Dichteunterschiede zwischen dem flüssigen Magma und dem festen Umgebungsgestein reichen also bereits aus, um die Kammer explodieren zu lassen. "Der Effekt ist vergleichbar mit dem Auftrieb eines mit Luft gefüllten Fußballs unter Wasser, der durch das schwerere umgebende Wasser nach oben gedrückt wird", erklärt Wim Malfait, der ebenfalls an der Studie beteiligt war. Weitere Mechanismen wie tektonische Spannungen oder eindringendes Wasser seien gar nicht nötig. Forscher um Luca Caricchi von der Universität Genf kamen zum gleichen Ergebnis. Sie nutzten Computermodelle, Daten bekannter Supervulkane und 1,2 Millionen Simulationen.

Diese neuen Erkenntnisse könnten helfen, schlafende Supervulkane besser einzuschätzen - etwa wie schnell ihr Magma die Erdkruste durchdringen und an die Oberfläche gelangen kann. Supervulkane sind zwar eine seltene, aber eine ernsthafte Bedrohung. Durch ihr untypisches Aussehen sind sie nicht leicht zu erkennen. Bislang sind rund zwanzig Supervulkane weltweit bekannt. Supervulkane brechen nicht aus, sie explodieren. Laut einer gängigen Definition werden dabei mindestens 1.000 Kubikkilometer Material ausgeworfen. Das sind rund tausend Mal mehr als bei der Eruption des Pinatubo 1991 auf den Philippinen, die zu den schwersten Ausbrüchen des 20. Jahrhunderts zählt. Auch die folgenschweren Ausbrüche des Krakatau (1883) und Tambora (1815) waren noch vergleichsweise harmlos - ihre Auswurfmassen betragen nur wenige Prozent einer Supereruption. Asche und Gesteinsfragmente können dabei bis zu dreißig Kilometer hoch in die Atmosphäre geschleudert werden und sich auf das Klima auswirken. Anstelle eines Vulkankegels hinterlassen solche Eruptionen ein riesiges Loch in der Erdkruste, die ausgeleerte Magmakammer, deren Durchmesser bis zu hundert Kilometer betragen kann. Solche Überbleibsel sind die Yellowstone-Caldera in den USA, der Toba-See in Indonesien und der Taupo-See in Neuseeland.