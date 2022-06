Gewaltige Vulkanexplosion Als der Krakatau die Welt erschütterte

Vorboten Jahrhundertelang war Krakatau eine harmlose Vulkaninsel in der Sundastraße zwischen Java und Sumatra. Die drei Schlote auf dem Eiland – Rakata, Danan und Perbuwatan – waren schon lange nicht mehr aktiv. Doch im Mai 1883 spuckte Perbutawan, der kleinste der drei, auf einmal Lava und begrub die Insel unter einem halben Meter Asche. Der Ausbruch kam nicht völlig überraschend: In den vorangegangenen Jahren hatte es in der Gegend der Sundastraße häufig Erdbeben gegeben. Ein Hinweis, dass die Erdoberfläche in Bewegung war.

Ouvertüre Drei Jahre später, am Nachmittag des 26. August 1883, bahnt sich eine der größten Naturkatastrophen der Neuzeit an: Gegen 14.00 Uhr ist über dem Meer ein dumpfes Rollen zu hören, das nicht mehr aufhört. Schwarze Wolken steigen zum Himmel auf, um 17.00 Uhr ist es dunkel wie in der Nacht. Am Horizont, wo Krakatau liegt, schießt Feuer gen Himmel. Dann beginnt es, übelriechenden Schlamm zu regnen.