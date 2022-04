Nutzen und Gefahren Der Tanz auf dem Vulkan

In der Vulkanasche auf Lanzarote wird Wein angebaut. Vulkanasche enthält wichtige Nährstoffe wie Phosphor, Calium und Calcium. Die porösen Teilchen speichern Feuchtigkeit und Sonnenwärme, die sie nach und nach an die Pflanzen abgeben. Zudem regnen sich an hohen Vulkanhängen gerne Wolken ab. In einem solch natürlichen Treibhaus mit perfekter Düngung und Bewässerung sind zwei bis vier Ernten pro Jahr möglich. In der Vulkanasche auf Lanzarote gedeihen zum Beispiel Trauben und Feigen im Turbogang, auf dem Ätna Obst-, Oliven- und Mandelbäume sowie ganze Weizenfelder.