Feldlerche – Vogel des Jahres 2019 Es ist alarmierend: Früher ein Allerweltsvogel wird die Feldlerche heute immer seltener. Das hat den NABU und den Landesbund für Vogelschutz (LBV) dazu bewogen, den bis zu 19 cm großen Singvogel nach 1998 erneut zum Vogel des Jahres zu küren. Trotz aller Anstrengungen hat sich ihr Bestand in den vergangenen 25 Jahren um über ein Drittel verringert. Den Grund dafür sehen die Naturschützer in der immer intensiveren Landwirtschaft. Die nehme den Vögeln den Lebensraum. Zudem fehle es ihnen wegen des Insektensterbens auch an Nahrung.