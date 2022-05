Raumsonde BepiColombo Europas und Japans Orbiter unterwegs zu Merkur

Sieben Jahre unterwegs

Sieben Jahre dauert die Reise von BepiColombo insgesamt. Erst am 5. Dezember 2025 wird die Sonde bei Merkur ankommen. In dieser Zeit sind neun Swingby-Manöver an Erde, Venus und Merkur nötig, um BepiColombo in die Umlaufbahn um den Zielplaneten zu bringen. Der erste Vorbeiflug führte BepiColombo am 10. April 2020 dicht an der Erde vorbei.