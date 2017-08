Deutschland ist ein Waldland. Aber Hand aufs Herz: Wer weiß schon wirklich, welche Vielfalt an Pflanzen und Tieren in dieser so oft verklärten, deutschen Seelenlandschaft lebt? Unser Waldspaziergang schließt die Wissenslücken. [ mehr - ARD-alpha | zur Bildergalerie mit Informationen: Lebensgemeinschaft Wald (1) - Pflanzen und Tiere im Wald ]

Was machen Bäume, Tiere und Pilze in einem Wald? Warum gilt Waldluft als frisch und wieso nimmt das Laub auf dem Boden nicht zu, wo doch jedes Jahr Blätter fallen? Beim "Pirschgang" mit einem Förster erschließen sich die Zusammenhänge.

Es ist überraschend: Seit bald einem Jahr steht ein Buch ganz oben auf der Bestsellerliste, von dem man es nicht erwartet hätte: Peter Wohllebens "Das geheime Leben der Bäume". Wie kann das sein? Was ist plötzlich an Bäumen so interessant?