Am Anfang war das Wort "Sonne, steh still zu Gibeon, und Mond, im Tal Ajalon! Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerächt hatte." So steht es in der Bibel, Altes Testament, Buch Josua. Sonne, Mond und Planeten bewegen sich um die Erde, die stillsteht. Sie ist das Zentrum der Welt. Und so gehört es sich auch für einen religiösen Schauplatz, der vom Sohn Gottes besucht und erlöst wurde.