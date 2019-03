Tycho Brahe - Der Herr der Sterne

1599 verlässt Tycho Brahe nach dem Tod seines Förderers König Friedrich II. von Dänemark seine Insel. Er wird Hofmathematiker von Kaiser Rudolf II. und bekommt das nördlich von Prag gelegene Schloss Benatky. Dort engagiert er zwei Assistenten. Einer davon ist ein gewisser Johannes Kepler, den Brahe offenbar besonders schätzt. Eine Besonderheit, denn ansonsten lässt Brahe kaum jemanden neben sich gelten.

Sein Dienst als Hofmathematiker währt nur kurz. Am 24. Oktober 1601 stirbt Tycho Brahe. Das Gerücht, dass Kepler hier mit etwas Quecksilber nachgeholfen habe, können spätere Obduktionen ins Reich der Fantasie verweisen. Viel wahrscheinlicher ist, dass Tycho Brahe an den Folgen einer Blaseninfektion gestorben ist. Vermutlich, nachdem er sich bei einem Bankett aus Höflichkeit den Gang zur Toilette verkniffen hat.

Als letzten Willen hatte Brahe noch die Hoffnung ausgesprochen, Kepler möge sich doch bei der Ausarbeitung seiner Theorien an das Tychonische und nicht an das Kopernikanische Weltbild halten. Ein Versprechen, dass Kepler als Brahes Nachlassverwalter und Nachfolger zwar zunächst respektiert und in einigen Berechnungen auch aufgreift. Letztlich ist Kepler aber gerade durch Brahes langjährige, hartnäckige und systematische Himmelsbeobachtungen in der Lage, das Tychonische System zu widerlegen und das Kopernikanische zu präzisieren. So wird Brahe letztlich zum Vermittler zwischen Mittelalter und Neuzeit.