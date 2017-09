Insektensterben Weniger Insekten - nur ein Eindruck oder eine Tatsache?

Die Frage, ob es heute weniger Insekten als vor 30, 40 Jahren gibt, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn es gibt nicht viele Insektenzählungen, die einen Vergleich mit der Situation vor 30, 40 Jahren oder noch früher erlauben. Aber die Untersuchungen, die es gibt, sind beunruhigend.

Drastischer Schwund an Schmetterlingsarten

So sind laut einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung der Welt-Naturschutz-Union mehr als ein Viertel der Grillen- und Heuschrecken-Arten vom Aussterben bedroht. Nicht viel besser sieht es bei den Schmetterlingen aus, so Andreas Segerer, Schmetterlingsforscher an der Zoologischen Staatssammlung München. Er beruft sich auf eine "Inventur der Schmetterlinge Bayerns", die vor einem Jahr publiziert wurde.

"Dort haben wir festgestellt, dass 13 Prozent der fast 3.250 Schmetterlingsarten, die in Bayern insgesamt jemals gefunden wurden, nicht mehr vorhanden sind im 21. Jahrhundert. Und bei den Langzeitstudien zeigt sich, dass die Bestände auch häufiger Schmetterlingsarten um 90, manchmal sogar 99 Prozent zurückgegangen sind in den letzten fünf Jahrzehnten." Andreas Segerer, Schmetterlingsforscher an der Zoologischen Staatssammlung München

Insekten leiden unter Düngung

Eine Ursache für diesen dramatischen Rückgang, an die man wohl nicht zuerst denkt, ist die flächendeckende Düngung aus der Luft – von benachbarten Feldern und Wiesen oder durch Stickoxide aus Autoabgasen. Andreas Segerer erklärt, dass es den Pflanzen zu gut gehe und sie zu stark wachsen. So werden Pflanzen vor allem befallen – im Sinne von befressen –, wenn sie im Stickstoffmangel stehen. Sind sie zu gut genährt, werden sie selbst nicht zur Nahrung. Dann werden sie auch von Tagpfauenauge oder Kleinem Fuchs, also häufigen Arten, nicht gefressen. So sind diese Schmetterlingsarten eben auch rückläufig. Besonders problematisch ist die Überdüngung aber für Arten, die auf ausgesprochen nährstoffarme Biotope spezialisiert sind.

"Fränkischer Jura, Oberpfälzer Jura, Münchner Heiden – diese Lebensgemeinschaften der Magerrasen sind die am meisten gefährdeten Insektenarten in Bayern." Andreas Segerer, Schmetterlingsforscher an der Zoologischen Staatssammlung München

Ein weiteres großes Problem ist die Zerstückelung der Landschaft, selbst für Insekten, die fliegen können. Und das dritte große Problem sind die Insektizide, so Josef Settele, Insektenforscher am Umweltforschungsinstitut Leipzig-Halle. Zum Einen gebe es quantitativ eine Zunahme.

"Und dann haben wir ja die bekannten Neonicotinoide die schon wesentlich giftiger sind als viele andere Insektizide, und dann ist das auch anspruchsvoll, das entsprechend dosiert aufs Feld zu bringen." Josef Settele, Insektenforscher am Umweltforschungsinstitut Leipzig-Halle

Insekten als Nahrungsbasis fehlen

Das Risiko einer Überdosierung ist also groß. So ist es vor allem die Landwirtschaft, die den Insekten das Leben schwer macht – mit Folgen auch für viele andere Arten, wie Josef Settele erklärt. Gerade die insektenfressenden Vögel seien bei uns im Lauf der vergangenen Jahre auf der Roten Liste als immer gefährdeter aufgelistet. "Was ein Indiz dafür ist, dass die Nahrungsbasis fehlt", so Settele. Auch Fledermäuse und andere Tiere, die Insekten fressen, sind betroffen. Und Pflanzen fehlen die Bestäuberinsekten: nicht nur Bienen, sondern auch Schmetterlinge, manche Käfer- und einige Fliegenarten.

Datenmangel macht Insekten-Forscher hilflos

Vor unseren Augen verschwinden also riesige Mengen von Tieren, mit erheblichen Folgen für viele Ökosysteme – und doch ist das schwer nachzuweisen. Denn dazu braucht man Insekten-Zählungen über viele Jahrzehnte.

"Es gibt wirklich wenig dazu, weil diese Art von Erfassung wissenschaftlich nicht so spannend ist, das heißt die Wissenschaft macht da wenig, und man ist darauf angewiesen, dass Ehrenamtler so was machen, was immer schon der Fall war." Josef Settele, Insektenforscher am Umweltforschungsinstitut Leipzig-Halle

Experten, die in ihrer Freizeit Insekten fangen und Arten bestimmen, machen dies meist am toten Exemplar. Nur so lässt sich die Artenvielfalt wissenschaftlich dokumentieren. Doch dafür brauchen die ehrenamtlichen Forscher eine Genehmigung. Dieser bürokratische Akt lässt viele Freizeitforscher die Lust am Bestimmen verlieren. So brachen den Fachleuten die Fachamateure weg, die die Wissenschaftler aber dringend brauchen, "um in der Fläche die Daten generieren zu können, um sie wissenschaftlich auswerten zu können", so Settele.