Bienen vergeht die Lust auf Paarung wegen Pestizid

Forderung: Aufwendigere Prüfungen bei Pestizid-Zulassungen

Die Wissenschaftlerin Anja Weidenmüller fand vor Kurzem heraus, dass das Unkrautbekämpfungsmittel Glyphosat, das grüne Pflanzen tötet, auch für Erdhummeln gefährlich sein kann.

Die Wildbienenforscherin an der Universität Konstanz sagt: "Glyphosat greift nicht nur in den pflanzlichen Stoffwechsel ein, sondern auch in den von Mikroorganismen, und wir haben in unserem Darm – so wie ganz viele Tiere auch – Bakterien, und die werden durch Glyphosat geschädigt." Das habe man einfach ganz lange nicht bedacht, so Weidenmüller.

Hummel-Brut droht wegen Glyphosat auszukühlen

Anja Weidenmüller hat untersucht, wie sich das Brutverhalten von Erdhummeln verändert, wenn sie in Kontakt mit Glyphosat kommen.

Hummeln können aktiv ihre Körpertemperatur regulieren, und sie nutzen diese Fähigkeit, um ihre Brut zu heizen. Das Heizen der Brut ist wichtig, damit die Brut sich entwickelt und die Kolonie wachsen kann. Dieses Verhalten untersuchte die Forscherin schon lange. Jetzt konnte sie zeigen, was passiert, wenn Hummelkolonien mit Glyphosat in Kontakt kommen und zudem noch Nahrungsmangel herrscht: dass dann die Fähigkeit, die Brut zu wärmen, beeinträchtigt ist.

Im schlimmsten Fall sterben die Hummel-Babys, weil es zu kalt ist, wie hier auf dem Thermobild zu sehen: