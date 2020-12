Frauen schreiben Geschichte Stephanie Shirley wird Softwarepionierin ohne eigenen Computer

In den 1960er-Jahren gründet die 1933 geborene Stephanie Shirley ein Software-Unternehmen - mit einem Startkapital von sechs britischen Pfund und einem geteilten Telefonanschluss. Mit ihrer "F International Group" will sie Software verkaufen, doch niemand reagiert auf ihre Angebote. Dann kommt ihr die Idee, ihre Briefe mit "Steve" zu unterschreiben. Und siehe da: Nach und nach erhält sie gewinnbringende Aufträge, wie zum Beispiel die Programmierung der Blackbox für die Concorde. Sie baut ihre Firma aus - mit Frauen. Eine ganze Generation Programmiererinnen bringt sie in die damals noch reine Männerdomäne.