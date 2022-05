FrauenGeschichte - Frauen schreiben Geschichte Caroline Herschel erforscht den Sternenhimmel

Caroline Herschel - ein typisches Mädchen?

Doch bis dahin muss sie einige Hindernisse überwinden. Mit zehn Jahren erkrankt Caroline an Typhus, sie hört auf zu wachsen und bleibt 1,40 Meter groß. Zwar darf sie für einige Stunden täglich die Garnisonsschule in Hannover besuchen - für Mädchen aus dem Bürgertum seinerzeit keine Selbstverständlichkeit - muss aber auch viel Zeit mit Hausarbeit, Nähen und Sticken verbringen.

Caroline Herschel perfektioniert Teleskope

Caroline Herschel wird Assistentin von Friedrich Wilhelm Herschel

Caroline Herschel wird eigenständige Astronomin

In den folgenden Jahren entwickelt sie sich zur selbstständigen Forscherin: Zwischen 1786 und 1797 entdeckt sie acht Kometen, darunter den "Enckeschen Kometen". Außerdem spürt sie vierzehn galaktische Nebel auf, berechnet Hunderte von ihnen, verfasst einen Katalog für Sternenhaufen und Nebelflecke - also für sogenannte Deep-Sky-Objekte - und fügt dem von John Flamsteed produzierten Sternenkatalog 561 Sterne hinzu.

Caroline Herschel beeindruckt mit ihren Entdeckungen

Caroline Herschel entdeckt Kometen, Krater, Nebel und Galaxien

Nach ihr sind der Komet 35P/Herschel-Rigollet, der Asteroid Lucretia und der Mondkrater C. Herschel im Sinus Iridum benannt. Der "New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars" (NGC), der weitestgehend auf ihrer Arbeit basiert, dient heute noch dazu, viele Galaxien zu identifizieren.