Kernfusion Die ENERGIE der SONNE nutzen

Seit Jahrmilliarden macht unsere Sonne nicht viel anderes, als zu scheinen – weil in ihrem Inneren Kernfusion stattfindet. Wasserstoffkerne verschmelzen dort zu Heliumkernen, was nicht nur in mehr Helium in der Sonne resultiert, sondern auch in jeder Menge freigesetzter Energie. Könnten Wissenschaftler diese Prozesse auf der Erde bändigen, stünde der Menschheit eine fast unerschöpfliche Energiequelle zur Verfügung. Seit Jahrzehnten scheitern zwar Versuche, eine solche künstliche Sonne nachzubauen – aber der Traum von Kernfusion als Energiequelle der Zukunft ist noch lange nicht ausgeträumt.