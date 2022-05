Der Motorflug der Brüder Wright Zwei Brüder heben ab

Die motorisierte Luftfahrt begann mit einem "Hopser", der etwa zwölf Sekunden dauerte: Am 17. Dezember 1903 flog Orville Wright mit seinem "Flyer I" am Strand von North Carolina 37 Meter weit. Noch am gleichen Tag gelangen ihm und seinem Bruder Wilbur in den Dünen von Kitty Hawk drei weitere Flüge. Beim letzten flogen sie bereits über 250 Meter weit. Nach jahrelangem Tüfteln und Experimentieren ernteten die Brüder nun den Erfolg ihrer Arbeit.