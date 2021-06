Naturgarten Eine Blumenwiese

Seltener mähen

Hohe, magere Wiesen werden in der Regel nur zwei Mal im Jahr gemäht, damit die Blumen aussamen können. Meist Ende Juni / Juli und Ende September / Oktober, am besten mit Balken- oder Kreiselmähern. Nährstoffreichere Wildblumenrasen mäht man etwa fünf bis acht Mal pro Jahr. In beiden Fällen aber nicht kürzer als etwa zehn Zentimeter und am besten erst die eine Hälfte, zwei Wochen später die andere - damit nicht alles, was da kreucht und fleucht, mit einem Mal die Deckung verliert. Und Vorsicht: Blumenwiesen sind empfindlich gegen Trittbelastung. Am besten werden die üblichen Pfade durch die Wiese kurz gehalten.